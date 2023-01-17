Филиппова (Даниловская) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1894
Дата смерти01.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1894
Крещение
03.07.1894
№118. Родители: Личный почетный гражданин Николай Николаев Даниловский и законная жена его Мария Петрова, оба православного вероисповедания. Восприемниками были: Богородский мещанин Купавенской слобод... Показать все
Место жительства
1905
Согласно исповедальной ведомости 1905 года Богоявленского собора г.Богородска в доме 149 на улице Дворянской числится дочь Николая Николаевича Даниловского , Ольга -12 лет. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.44 л.14... Показать все
Место жительства
1914
Согласно исповедальной ведомости 1914 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 233 на улице Дворянской числится дочь вдовы Марии Петровны Даниловской, Ольга - 21 год. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.56 л.2... Показать все
Место жительства
1915
Согласно исповедальной ведомости 1915 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 239 номер женского пола 505 на улице Дворянской числится дочь вдовы Марии Петровны Даниловской, Ольга - 21 год. (Ц... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1919
Дочь: Саутина Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Филиппов-Гонорский Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1979
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно