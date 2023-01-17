Филиппова (Даниловская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Даниловская) Ольга Николаевна

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

02.07.1894

Дата смерти

01.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1894

Отец: Даниловский Николай Николаевич

Мать: Даниловская Мария Петровна

Ногинск, Богородский, Московская область
Крещение
03.07.1894
Ногинск, Богородский, Московская область
№118. Родители: Личный почетный гражданин Николай Николаев Даниловский и законная жена его Мария Петрова, оба православного вероисповедания. Восприемниками были: Богородский мещанин Купавенской слобод... Показать все
Место жительства
1905
Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1905 года Богоявленского собора г.Богородска в доме 149 на улице Дворянской числится дочь Николая Николаевича Даниловского , Ольга -12 лет. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.44 л.14... Показать все
Место жительства
1914
Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1914 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 233 на улице Дворянской числится дочь вдовы Марии Петровны Даниловской, Ольга - 21 год. (ЦИАМ ф.1490 оп.1 д.56 л.2... Показать все
Место жительства
1915
Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно исповедальной ведомости 1915 года Богоявленского собора г. Богородска в доме 239 номер женского пола 505 на улице Дворянской числится дочь вдовы Марии Петровны Даниловской, Ольга - 21 год. (Ц... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1919

Дочь: Саутина Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Филиппов-Гонорский Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов-Гонорский Николай Иванович

Смерть
01.11.1979
Ногинск, Богородский, Московская область
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
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