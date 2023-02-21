Саутина (Филиппова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаутина (Филиппова) Евгения Николаевна

Саутина (Филиппова) Евгения Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1919

Дата смерти

08.09.1991

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1919

Отец: Филиппов-Гонорский Николай Иванович

Мать: Филиппова Ольга Николаевна

Бракосочетание
25.02.1948

Муж: Саутин Николай Николаевич

Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно справки о заключении брака №430. Саутин Николай Николаевич гражданство русский и Филиппова Евгения Николаевна гражданство русская заключили брак, о чем составлена запись акта о заключении бра... Показать все
Работа или профессия
1948
Ногинск, Богородский, Московская область
Согласно книги о регистрации актов гражданского состояния указано на момент регистрации брака работала бухгалтером в школе №2.
Рождение ребёнка
14.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саутин Николай Николаевич

Ногинск, Богородский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
ул. III Интернационала, д.124
Смерть
08.09.1991
Ногинск, Богородский, Московская область
Похороны
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close