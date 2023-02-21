Саутина (Филиппова) Евгения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1919
Дата смерти08.09.1991
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1919
Бракосочетание
25.02.1948
Согласно справки о заключении брака №430. Саутин Николай Николаевич гражданство русский и Филиппова Евгения Николаевна гражданство русская заключили брак, о чем составлена запись акта о заключении бра... Показать все
Работа или профессия
1948
Согласно книги о регистрации актов гражданского состояния указано на момент регистрации брака работала бухгалтером в школе №2.
Рождение ребёнка
14.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саутин Николай Николаевич
Место жительства
Неизвестно
ул. III Интернационала, д.124
Смерть
08.09.1991
Похороны
Неизвестно