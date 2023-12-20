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Попов Иван Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Попов Никифор Андреев

Мать: Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Николай Иванович

Мать ребёнка: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
07.01.1896 ст.

Жена: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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