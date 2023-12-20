Попов Иван Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
07.01.1896 ст.
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева
Смерть
Неизвестно