Попов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Иван Никифоров

Мать: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
милиционер
Смерть
Неизвестно

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