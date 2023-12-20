Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1877 ст.

Отец: Борзов Дмитрий Исаев

Мать: Борзова Агафья Карпова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Николай Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Никифоров

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
07.01.1896 ст.

Муж: Попов Иван Никифоров

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Попов Иван Никифоров

Смерть
Неизвестно

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