Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1877 ст.
Отец: Борзов Дмитрий Исаев
Мать: Борзова Агафья Карпова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Иван Никифоров
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
07.01.1896 ст.
Муж: Попов Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Попов Иван Никифоров
Смерть
Неизвестно