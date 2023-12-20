Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

27.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Попов Иван Никифоров

Мать: Попова (Борзова) Евдокия Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Мамонтов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Мамонтов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ранкова (Мамонтова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Петрович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мамонтов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Петрович

Рождение ребёнка
02.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамонтов Василий Петрович

Смерть
27.03.1981

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