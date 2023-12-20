Мамонтова (Попова) Пелагия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти27.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мамонтов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ранкова (Мамонтова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мамонтов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Петрович
Рождение ребёнка
02.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамонтов Василий Петрович
Смерть
27.03.1981