Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Попов Илья Никифоров
Отец ребёнка: Попов Никифор Андреев
Рождение ребёнка
1878
Сын: Попов Иван Никифоров
Отец ребёнка: Попов Никифор Андреев
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Попов Никифор Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно