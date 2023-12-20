Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: Матыцин Дмитрий Николаев

Мать: Матыцина Анна Савостьянова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Попов Илья Никифоров

Отец ребёнка: Попов Никифор Андреев

Рождение ребёнка
1878

Сын: Попов Иван Никифоров

Отец ребёнка: Попов Никифор Андреев

Рождение ребёнка
1887

Сын: Попов Андрей Никифоров

Отец ребёнка: Попов Никифор Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Никифор Андреев

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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