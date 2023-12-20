Попов Никифор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1877
Сын: Попов Илья Никифоров
Мать ребёнка: Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева
Рождение ребёнка
1878
Сын: Попов Иван Никифоров
Мать ребёнка: Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева
Смерть
Неизвестно