Попов Никифор Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Никифор Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Попов Андрей Епифанов

Мать: Попова (Кобзева) Анна Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Попов Илья Никифоров

Мать ребёнка: Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева

Рождение ребёнка
1878

Сын: Попов Иван Никифоров

Мать ребёнка: Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева

Рождение ребёнка
1887

Сын: Попов Андрей Никифоров

Мать ребёнка: Попова (Матыцина) Фекла Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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