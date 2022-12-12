Фрейман Бейля Наумовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Фрейман Арон Соломонович
Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гриндблад Ида Ароновна
Отец ребёнка: Фрейман Арон Соломонович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Козьмина Муся Ароновна
Отец ребёнка: Фрейман Арон Соломонович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Вербович Люба Ароновна
Отец ребёнка: Фрейман Арон Соломонович
Рождение ребёнка
23.07.1924
Дочь: Гайдышева Перла Ароновна
Отец ребёнка: Фрейман Арон Соломонович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Фрейман Арон Соломонович
Смерть
1951