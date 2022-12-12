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Фрейман Бейля Наумовна

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1951

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Фрейман Ефим Аронович

Отец ребёнка: Фрейман Арон Соломонович

Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гриндблад Ида Ароновна

Отец ребёнка: Фрейман Арон Соломонович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Козьмина Муся Ароновна

Отец ребёнка: Фрейман Арон Соломонович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Вербович Люба Ароновна

Отец ребёнка: Фрейман Арон Соломонович

Рождение ребёнка
23.07.1924

Дочь: Гайдышева Перла Ароновна

Отец ребёнка: Фрейман Арон Соломонович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Фрайман Леонид Андреевич

Отец ребёнка: Фрейман Арон Соломонович

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Смерть
1951
Ветка, Ветковский район, Гомельская область
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