Гайдышева Перла Ароновна
Место рождения
Дата рождения23.07.1924
Дата смерти?.04.1987
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1924
Отец: Фрейман Арон Соломонович
Мать: Фрейман Бейля Наумовна
Рождение ребёнка
13.08.1946
Дочь: Лесюкова Валентина Поликарповна
Отец ребёнка: Гайдышев Поликарп Артемович
Рождение ребёнка
28.11.1949
Дочь: Михалева Тамара Поликарповна
Отец ребёнка: Гайдышев Поликарп Артемович
Рождение ребёнка
01.06.1953
Сын: Гайдышев Александр Поликарпович
Отец ребёнка: Гайдышев Поликарп Артемович
Рождение ребёнка
08.04.1956
Сын: Гайдышев Владимир Поликарпович
Отец ребёнка: Гайдышев Поликарп Артемович
Смерть
?.04.1987