Гайдышева Перла Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдышева Перла Ароновна

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

23.07.1924

Дата смерти

?.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1924

Отец: Фрейман Арон Соломонович

Мать: Фрейман Бейля Наумовна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.08.1946

Дочь: Лесюкова Валентина Поликарповна

Отец ребёнка: Гайдышев Поликарп Артемович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
28.11.1949

Дочь: Михалева Тамара Поликарповна

Отец ребёнка: Гайдышев Поликарп Артемович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.06.1953

Сын: Гайдышев Александр Поликарпович

Отец ребёнка: Гайдышев Поликарп Артемович

Рождение ребёнка
08.04.1956

Сын: Гайдышев Владимир Поликарпович

Отец ребёнка: Гайдышев Поликарп Артемович

Гомель, Гомельская область
Смерть
?.04.1987
Гомель, Гомельская область
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