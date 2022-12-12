Фрейман Арон Соломонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Фрейман Бейля Наумовна
Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гриндблад Ида Ароновна
Мать ребёнка: Фрейман Бейля Наумовна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Козьмина Муся Ароновна
Мать ребёнка: Фрейман Бейля Наумовна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Вербович Люба Ароновна
Мать ребёнка: Фрейман Бейля Наумовна
Рождение ребёнка
23.07.1924
Дочь: Гайдышева Перла Ароновна
Мать ребёнка: Фрейман Бейля Наумовна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Фрейман Бейля Наумовна
Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Смерть
1937
Минск, Минск