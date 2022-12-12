Козьмина (Фрейман) Муся Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1986
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Фрейман Арон Соломонович
Мать: Фрейман Бейля Наумовна
Рождение ребёнка
05.06.1941
Дочь: Козьмина Жанетта Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
05.04.1946
Дочь: Вовк Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Козьмин Дмитрий
Житомир, Житомирська область
Смерть
1986