Козьмина (Фрейман) Муся Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьмина (Фрейман) Муся Ароновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Фрейман Арон Соломонович

Мать: Фрейман Бейля Наумовна

Рождение ребёнка
05.06.1941

Дочь: Козьмина Жанетта Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
05.04.1946

Дочь: Вовк Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Козьмин Дмитрий

Житомир, Житомирська область
Смерть
1986
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