Козьмина Жанетта Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1941
Дата смерти01.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1941
Отец: не указан
Мать: Козьмина Муся Ароновна
Рождение ребёнка
31.08.1964
Дочь: Матяш Инга Леонидовна
Отец ребёнка: Матяш Леонид Федорович
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
19.07.1971
Сын: Матяш Александр Леонидович
Отец ребёнка: Матяш Леонид Федорович
Смерть
01.10.2021
Москва, город федерального значения Москва