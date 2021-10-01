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Козьмина Жанетта Дмитриевна

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

05.06.1941

Дата смерти

01.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1941

Отец: не указан

Мать: Козьмина Муся Ароновна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
31.08.1964

Дочь: Матяш Инга Леонидовна

Отец ребёнка: Матяш Леонид Федорович

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
19.07.1971

Сын: Матяш Александр Леонидович

Отец ребёнка: Матяш Леонид Федорович

Смерть
01.10.2021
Москва, город федерального значения Москва
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