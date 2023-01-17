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Матяш Инга Леонидовна
Матяш Инга Леонидовна
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Место рождения
Житомир
, Житомирська область
Дата рождения
31.08.1964
Пол
Женский
Отец
Матяш Леонид Федорович
1938 г.р.
Мать
Козьмина Жанетта Дмитриевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1964
Отец:
Матяш Леонид Федорович
Мать:
Козьмина Жанетта Дмитриевна
Житомир
, Житомирська область
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