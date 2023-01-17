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Матяш Инга Леонидовна

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Место рождения

Житомир, Житомирська область

Дата рождения

31.08.1964

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1964

Отец: Матяш Леонид Федорович

Мать: Козьмина Жанетта Дмитриевна

Житомир, Житомирська область
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