Матяш Леонид Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1938
Дата смерти06.09.1982
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1938
Отец: Матяш Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
31.08.1964
Дочь: Матяш Инга Леонидовна
Мать ребёнка: Козьмина Жанетта Дмитриевна
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
19.07.1971
Сын: Матяш Александр Леонидович
Мать ребёнка: Козьмина Жанетта Дмитриевна
Смерть
06.09.1982