Матяш Леонид Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матяш Леонид Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1938

Дата смерти

06.09.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1938

Отец: Матяш Фёдор Кириллович

Мать: Матяш Ольга Александровна

Рождение ребёнка
31.08.1964

Дочь: Матяш Инга Леонидовна

Мать ребёнка: Козьмина Жанетта Дмитриевна

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
19.07.1971

Сын: Матяш Александр Леонидович

Мать ребёнка: Козьмина Жанетта Дмитриевна

Смерть
06.09.1982
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