рабочий посёлок Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Васильсурск

Воротынский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Города
5ВАСИЛЬ. Уездный (при нем две слободы Пахотная и Хмелевая).При рр. Волге и Суре.122516243212871281Церквей православных 2. Приходское и уездное училища. Базары по воскресеньям и средам. Две пристани: одна - на р. Волге, а другая - на р. Суре. Магазинов для складки това Показать все

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Васильский уезд, Криушинская волость
г. Василь3370

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Воротынский район
17451Васильсурскраб.посёлок56°07'46°01'O-38-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Воротынский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Васильсурск
22621154051рп Васильсурскрабочий поселок

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