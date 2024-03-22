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Фрайман Леонид Андреевич

Место рождения

Ветка, Ветковский район, Гомельская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Фрейман Арон Соломонович

Мать: Фрейман Бейля Наумовна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
07.11.1951

Сын: Фрайман Борис Леонидович

Мать ребёнка: Фрайман Хая Григорьевна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Кривошеева Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Фрайман Хая Григорьевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Петроченко Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Фрайман Хая Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрайман Хая Григорьевна

Смерть
2004
Гомель, Гомельская область
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