Фрайман Леонид Андреевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти2004
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Фрейман Арон Соломонович
Мать: Фрейман Бейля Наумовна
Рождение ребёнка
07.11.1951
Мать ребёнка: Фрайман Хая Григорьевна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Кривошеева Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Фрайман Хая Григорьевна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Петроченко Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Фрайман Хая Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фрайман Хая Григорьевна
Смерть
2004
Гомель, Гомельская область