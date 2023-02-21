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Фрайман Хая Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1951

Сын: Фрайман Борис Леонидович

Отец ребёнка: Фрайман Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Кривошеева Светлана Леонидовна

Отец ребёнка: Фрайман Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Петроченко Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Фрайман Леонид Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрайман Леонид Андреевич

Смерть
Неизвестно
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