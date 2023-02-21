Фрайман Хая Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1951
Отец ребёнка: Фрайман Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Кривошеева Светлана Леонидовна
Отец ребёнка: Фрайман Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Петроченко Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Фрайман Леонид Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно