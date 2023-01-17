Гайдышев Поликарп Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайдышев Поликарп Артемович

Гайдышев Поликарп Артемович

avatar

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

02.03.1925

Дата смерти

13.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.08.1946

Дочь: Лесюкова Валентина Поликарповна

Мать ребёнка: Гайдышева Перла Ароновна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
28.11.1949

Дочь: Михалева Тамара Поликарповна

Мать ребёнка: Гайдышева Перла Ароновна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.06.1953

Сын: Гайдышев Александр Поликарпович

Мать ребёнка: Гайдышева Перла Ароновна

Рождение ребёнка
08.04.1956

Сын: Гайдышев Владимир Поликарпович

Мать ребёнка: Гайдышева Перла Ароновна

Гомель, Гомельская область
Смерть
13.07.1970
Гомель, Гомельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close