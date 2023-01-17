Гайдышев Поликарп Артемович
Место рождения
Дата рождения02.03.1925
Дата смерти13.07.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1946
Дочь: Лесюкова Валентина Поликарповна
Мать ребёнка: Гайдышева Перла Ароновна
Рождение ребёнка
28.11.1949
Дочь: Михалева Тамара Поликарповна
Мать ребёнка: Гайдышева Перла Ароновна
Рождение ребёнка
01.06.1953
Сын: Гайдышев Александр Поликарпович
Мать ребёнка: Гайдышева Перла Ароновна
Рождение ребёнка
08.04.1956
Сын: Гайдышев Владимир Поликарпович
Мать ребёнка: Гайдышева Перла Ароновна
Смерть
13.07.1970