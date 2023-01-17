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Гайдышев Владимир Поликарпович

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

08.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1956

Отец: Гайдышев Поликарп Артемович

Мать: Гайдышева Перла Ароновна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
24.02.1979

Сын: Гайдышев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Гайдышева Татьяна Владимировна

Развод
1986

Жена: Гайдышева Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
08.12.1987

Дочь: Гайдышева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Гайдышева Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдышева Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдышева Татьяна Владимировна

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