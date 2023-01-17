Гайдышев Владимир Поликарпович
Место рождения
Дата рождения08.04.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1956
Рождение ребёнка
24.02.1979
Сын: Гайдышев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Гайдышева Татьяна Владимировна
Развод
1986
Рождение ребёнка
08.12.1987
Дочь: Гайдышева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Гайдышева Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно