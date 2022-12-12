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Волоцкой Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

31.01.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Волоцкой Владимир Алексеевич

Мать: Волоцкая Екатерина Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.03.1863 ст.

Дочь: Лаппа-Старженецкая Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Волоцкая Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.1865 ст.

Сын: Волоцкой Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Волоцкая Юлия Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцкая Юлия Михайловна

Смерть
31.01.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От болезни почек
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