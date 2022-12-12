Волоцкой Дмитрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти31.01.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
26.03.1863 ст.
Дочь: Лаппа-Старженецкая Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Волоцкая Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.1865 ст.
Сын: Волоцкой Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Волоцкая Юлия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волоцкая Юлия Михайловна
Смерть
31.01.1892 ст.
От болезни почек