Волоцкая (Лекс) Юлия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1863 ст.
Дочь: Лаппа-Старженецкая Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Волоцкой Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
02.11.1865 ст.
Сын: Волоцкой Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Волоцкой Дмитрий Владимирович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно