Волоцкая (Лекс) Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкая (Лекс) Юлия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1863 ст.

Дочь: Лаппа-Старженецкая Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Волоцкой Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
02.11.1865 ст.

Сын: Волоцкой Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Волоцкой Дмитрий Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкой Дмитрий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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