Лаппа-Старженецкая (Волоцкая) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1863 ст.
Дата смерти21.01.1932
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1863 ст.
Рождение ребёнка
08.03.1883 ст.
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаппа-Старженецкий Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Лаппа-Старженецкий Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1932