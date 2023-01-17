Лаппа-Старженецкая (Волоцкая) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаппа-Старженецкая (Волоцкая) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1863 ст.

Дата смерти

21.01.1932

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1863 ст.

Отец: Волоцкой Дмитрий Владимирович

Мать: Волоцкая Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
08.03.1883 ст.

Сын: Лаппа-Старженецкий Александр Александрович

Отец ребёнка: Лаппа-Старженецкий Александр Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1894 ст.

Сын: Лаппа-Старженецкий Георгий Александрович

Отец ребёнка: Лаппа-Старженецкий Александр Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаппа-Старженецкий Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Лаппа-Старженецкий Александр Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаппа-Старженецкий Александр Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
21.01.1932
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