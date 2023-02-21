Волоцкая (Карнович) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкая (Карнович) Екатерина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1794 ст.

Дата смерти

25.04.1829 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1818 ст.

Дочь: Волоцкая Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Волоцкой Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Волоцкая Мария Владимировна

Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1824 ст.

Дочь: Волоцкая Александра Владимировна

Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Волоцкой Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Волоцкой Александр Владимирович

Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Волоцкая Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
25.04.1829 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Волоцкой Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкой Владимир Алексеевич

Похороны
1829
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