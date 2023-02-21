Волоцкая (Карнович) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1794 ст.
Дата смерти25.04.1829 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1818 ст.
Дочь: Волоцкая Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Волоцкой Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Волоцкая Мария Владимировна
Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1824 ст.
Дочь: Волоцкая Александра Владимировна
Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Волоцкой Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Волоцкой Александр Владимирович
Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Волоцкая Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич
Смерть
25.04.1829 ст.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Волоцкой Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
1829