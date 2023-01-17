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Волоцкой Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

31.12.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Волоцкой Владимир Алексеевич

Мать: Волоцкая Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
25.01.1857 ст.

Дочь: Волоцкая Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцкая Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкой Александр Александрович

Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкой Владимир Александрович

Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Николаевна

Смерть
31.12.1898 ст.
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