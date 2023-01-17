Волоцкой Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти31.12.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
25.01.1857 ст.
Дочь: Волоцкая Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Николаевна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкой Александр Александрович
Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкой Владимир Александрович
Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Николаевна
Смерть
31.12.1898 ст.