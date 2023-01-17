Волоцкая (Зубова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти22.10.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Зубов Николай Николаевич
Мать: Зубова Павла Васильевна
Рождение ребёнка
25.01.1857 ст.
Дочь: Волоцкая Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Волоцкой Александр Владимирович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкой Владимир Александрович
Отец ребёнка: Волоцкой Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волоцкой Александр Александрович
Отец ребёнка: Волоцкой Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1919