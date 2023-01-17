Волоцкая (Зубова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкая (Зубова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

22.10.1919

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Зубов Николай Николаевич

Мать: Зубова Павла Васильевна

Рождение ребёнка
25.01.1857 ст.

Дочь: Волоцкая Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Волоцкой Александр Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкой Владимир Александрович

Отец ребёнка: Волоцкой Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкой Александр Александрович

Отец ребёнка: Волоцкой Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкой Александр Владимирович

Смерть
22.10.1919
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