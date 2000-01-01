Зубов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти02.02.1843 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Волоцкая Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Зубова Павла Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макшеева Александра Николаевна
Мать ребёнка: Зубова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Павла Васильевна
Смерть
02.02.1843 ст.