Зубов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

02.02.1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Волоцкая Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Зубова Павла Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макшеева Александра Николаевна

Мать ребёнка: Зубова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Павла Васильевна

Смерть
02.02.1843 ст.
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