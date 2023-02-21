Волоцкой Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкой Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1792 ст.

Дата смерти

15.10.1834 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1792 ст.

Отец: Волоцкой Алексей Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1818 ст.

Дочь: Волоцкая Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Волоцкой Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Волоцкая Мария Владимировна

Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1824 ст.

Дочь: Волоцкая Александра Владимировна

Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Волоцкой Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Волоцкой Александр Владимирович

Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Волоцкая Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Волоцкой Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Волоцкая Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Волоцкая Зинаида Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.12.1832 ст.

Сын: Волоцкой Фёдор Владимирович

Мать ребёнка: Волоцкая Зинаида Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Волоцкая София Владимировна

Мать ребёнка: Волоцкая Зинаида Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцкая Зинаида Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцкая Екатерина Степановна

Смерть
15.10.1834 ст.
Похороны
1834
Спасо-Прилуцкий, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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