Волоцкой Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1792 ст.
Дата смерти15.10.1834 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Волоцкой Алексей Сергеевич
Мать: не указана
Дочь: Волоцкая Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна
Сын: Волоцкой Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна
Дочь: Волоцкая Мария Владимировна
Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна
Дочь: Волоцкая Александра Владимировна
Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна
Сын: Волоцкой Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна
Сын: Волоцкой Александр Владимирович
Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна
Дочь: Волоцкая Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна
Сын: Волоцкой Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Волоцкая Екатерина Степановна
Дочь: Волоцкая Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Волоцкая Зинаида Фёдоровна
Сын: Волоцкой Фёдор Владимирович
Мать ребёнка: Волоцкая Зинаида Фёдоровна
Дочь: Волоцкая София Владимировна
Мать ребёнка: Волоцкая Зинаида Фёдоровна