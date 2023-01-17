Волоцкая (Татаринова) Зинаида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкая (Татаринова) Зинаида Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Волоцкая Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.12.1832 ст.

Сын: Волоцкой Фёдор Владимирович

Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Волоцкая София Владимировна

Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкой Владимир Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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