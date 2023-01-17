Волоцкая (Татаринова) Зинаида Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Волоцкая Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
11.12.1832 ст.
Сын: Волоцкой Фёдор Владимирович
Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Волоцкая София Владимировна
Отец ребёнка: Волоцкой Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно