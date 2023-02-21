Волоцкой Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1767
Дата смерти03.01.1837 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1792 ст.
Сын: Волоцкой Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1802 ст.
Дочь: Волоцкая Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
06.09.1808 ст.
Сын: Волоцкой Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
15.06.1814 ст.
Сын: Волоцкой Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Волоцкой Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волоцкая Лариса Алексеевна
Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Михайловна
Смерть
03.01.1837 ст.