Волоцкой Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкой Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1767

Дата смерти

03.01.1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1792 ст.

Сын: Волоцкой Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1802 ст.

Дочь: Волоцкая Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.09.1808 ст.

Сын: Волоцкой Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
15.06.1814 ст.

Сын: Волоцкой Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Волоцкой Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоцкая Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волоцкая Лариса Алексеевна

Мать ребёнка: Волоцкая Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
03.01.1837 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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