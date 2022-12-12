Волоцкая (Макшеева) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкая (Макшеева) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

22.03.1837 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Макшеев Михаил Алексеевич

Мать: Макшеева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1802 ст.

Дочь: Волоцкая Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Волоцкой Алексей Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.09.1808 ст.

Сын: Волоцкой Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Волоцкой Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
15.06.1814 ст.

Сын: Волоцкой Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Волоцкой Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Волоцкой Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Волоцкой Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волоцкая Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Волоцкой Алексей Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкой Алексей Сергеевич

Смерть
22.03.1837 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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