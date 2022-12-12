Волоцкая (Макшеева) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти22.03.1837 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Рождение ребёнка
04.02.1802 ст.
Дочь: Волоцкая Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Волоцкой Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
06.09.1808 ст.
Сын: Волоцкой Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Волоцкой Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
15.06.1814 ст.
Сын: Волоцкой Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Волоцкой Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Волоцкой Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Волоцкой Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волоцкая Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Волоцкой Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1837 ст.