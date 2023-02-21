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Макшеев Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

22.10.1786 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Макшеев Алексей Владимирович

Мать: Макшеева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.07.1780 ст.

Дочь: Волоцкая Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Макшеева Прасковья Ивановна

Осаново верхнее, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1781 ст.

Дочь: Макшеева Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Макшеева Прасковья Ивановна

Осаново верхнее, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1783 ст.

Сын: Макшеев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Макшеева Прасковья Ивановна

Осаново верхнее, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макшеева Прасковья Ивановна

Смерть
22.10.1786 ст.
Осаново верхнее, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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