Макшеев Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти22.10.1786 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
26.07.1780 ст.
Дочь: Волоцкая Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Макшеева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1781 ст.
Дочь: Макшеева Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Макшеева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1783 ст.
Сын: Макшеев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Макшеева Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1786 ст.