Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти17.04.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Девятков Илья Семёнович
Бракосочетание
15.01.1821 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1822 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1825 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Семёнов-Девятков Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Семёнов-Девятков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна
Смерть
17.04.1837 ст.