Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

17.04.1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Девятков Илья Семёнович

Мать: Девяткова Ирина Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
15.01.1821 ст.

Жена: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1822 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1825 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Семёнов-Девятков Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Семёнов-Девятков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
17.04.1837 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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