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Девятков Илья Семёнович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

18.04.1810 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Девятков Семён Фёдорович

Мать: Девяткова Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Девятков Лука Ильич

Мать ребёнка: Девяткова Ирина Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Девяткова Ирина Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткова Ирина Семёновна

Смерть
18.04.1810 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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