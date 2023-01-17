Девятков Илья Семёнович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти18.04.1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Девятков Семён Фёдорович
Мать: Девяткова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Девятков Лука Ильич
Мать ребёнка: Девяткова Ирина Семёновна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Девяткова Ирина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1810 ст.