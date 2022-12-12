Девяткова Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Девятков Василий Семёнович
Отец ребёнка: Девятков Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Девяткова Параскева Семёновна
Отец ребёнка: Девятков Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Девятков Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Девятков Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Девятков Николай Семёнович
Отец ребёнка: Девятков Семён Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно