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Девяткова Анна Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Девятков Василий Семёнович

Отец ребёнка: Девятков Семён Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Девяткова Параскева Семёновна

Отец ребёнка: Девятков Семён Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Девятков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Девятков Семён Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Девятков Илья Семёнович

Отец ребёнка: Девятков Семён Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Девятков Николай Семёнович

Отец ребёнка: Девятков Семён Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятков Семён Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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