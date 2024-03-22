Девятков Николай Семёнович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Девятков Семён Фёдорович
Мать: Девяткова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Девяткова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Девяткова Наталья
Рождение ребёнка
18.03.1814 ст.
Дочь: Девяткова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Девяткова Наталья
Рождение ребёнка
27.12.1815 ст.
Дочь: Девятков Анна Николаевна
Мать ребёнка: Девяткова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Девяткова Наталья
Смерть
Неизвестно