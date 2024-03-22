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Девятков Николай Семёнович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Девятков Семён Фёдорович

Мать: Девяткова Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Девяткова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Девяткова Наталья

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.03.1814 ст.

Дочь: Девяткова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Девяткова Наталья

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1815 ст.

Дочь: Девятков Анна Николаевна

Мать ребёнка: Девяткова Наталья

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяткова Наталья

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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