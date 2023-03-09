Девяткова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Девяткова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Девятков Николай Семёнович
Рождение ребёнка
18.03.1814 ст.
Дочь: Девяткова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Девятков Николай Семёнович
Рождение ребёнка
27.12.1815 ст.
Дочь: Девятков Анна Николаевна
Отец ребёнка: Девятков Николай Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно