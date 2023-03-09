Девяткова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткова Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Девяткова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Девятков Николай Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.03.1814 ст.

Дочь: Девяткова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Девятков Николай Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1815 ст.

Дочь: Девятков Анна Николаевна

Отец ребёнка: Девятков Николай Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятков Николай Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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