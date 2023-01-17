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Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

02.05.1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич

Мать: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Лихачёва Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова-Девяткова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова-Девяткова Мария Фёдоровна

Смерть
02.05.1895 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От рака
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