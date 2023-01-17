Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти02.05.1895 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Лихачёва Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова-Девяткова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1895 ст.
От рака