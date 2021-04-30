Лихачёва (Семёнова-Девяткова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва (Семёнова-Девяткова) Ольга Владимировна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

13.02.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич

Мать: Семёнова-Девяткова Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихачёв Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачёва Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Лихачёв Иван Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1887 ст.

Сын: Лихачёв Владимир Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1888 ст.

Дочь: Лихачёва Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1891 ст.

Сын: Лихачёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Лихачёв Пётр Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.11.1893 ст.

Сын: Лихачёв Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.

Дочь: Лихачёва Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.

Сын: Лихачёв Виктор Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.

Сын: Лихачёв Георгий Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.

Сын: Лихачёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
13.02.1901 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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