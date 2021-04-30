Лихачёва (Семёнова-Девяткова) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти13.02.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачёва Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1887 ст.
Сын: Лихачёв Владимир Иванович
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1888 ст.
Дочь: Лихачёва Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1891 ст.
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1893 ст.
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.12.1895 ст.
Дочь: Лихачёва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1901 ст.
Сын: Лихачёв Александр Иванович
Отец ребёнка: Лихачёв Иван Иванович
Смерть
13.02.1901 ст.