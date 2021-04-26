Семёнова-Девяткова Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнова-Девяткова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Лихачёва (Семёнова-Девяткова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич
Смерть
Неизвестно