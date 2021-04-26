Семёнова-Девяткова Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Девяткова Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнова-Девяткова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Лихачёва (Семёнова-Девяткова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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