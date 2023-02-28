Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич

Мать: Семёнова-Девяткова Мария Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1907 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Вера Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1910

Сын: Семёнов-Девятков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Вера Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.05.1912

Сын: Семёнов-Девятков Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Вера Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова-Девяткова Вера Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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