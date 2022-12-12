Семёнова-Девяткова (Воденко) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Девяткова (Воденко) Вера Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воденко Иван Осипович

Мать: Воденко Любовь Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1907 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.01.1910

Сын: Семёнов-Девятков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.05.1912

Сын: Семёнов-Девятков Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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