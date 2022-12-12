Семёнова-Девяткова (Воденко) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воденко Иван Осипович
Мать: Воденко Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1907 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович
Рождение ребёнка
11.01.1910
Сын: Семёнов-Девятков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович
Рождение ребёнка
12.05.1912
Сын: Семёнов-Девятков Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Фёдор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно