Семёнова-Девяткова (Коковашина) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Коковашин Иван Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1821 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1822 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
23.10.1825 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Семёнова-Девяткова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Семёнов-Девятков Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Семёнов-Девятков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич
Смерть
1864