Семёнова-Девяткова (Коковашина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Девяткова (Коковашина) Наталья Ивановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Коковашин Иван Матвеевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
15.01.1821 ст.

Муж: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1822 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1825 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Семёнова-Девяткова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Семёнов-Девятков Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Семёнов-Девятков Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Семёнов-Девятков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1864
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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