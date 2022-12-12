Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

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Место рождения

Вологда

Дата рождения

23.10.1825 ст.

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1800 г.р.

Жена

1839 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1825 ст.

Отец: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич

Мать: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1857 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Наталья Кирилловна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
26.10.1858 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Дмитрий Кириллович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
11.04.1861 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Павел Кириллович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Гудкова-Белякова Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Немирова Вера Кирилловна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кулакова Ольга Кирилловна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Семёнов-Девятков Николай Кириллович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Семёнова-Девяткова Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна

Смерть
1885
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