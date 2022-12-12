Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1825 ст.
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1825 ст.
Рождение ребёнка
28.07.1857 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Наталья Кирилловна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
26.10.1858 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Дмитрий Кириллович
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
11.04.1861 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Павел Кириллович
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Гудкова-Белякова Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Немирова Вера Кирилловна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кулакова Ольга Кирилловна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Семёнов-Девятков Николай Кириллович
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Семёнова-Девяткова Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1885