Семёнов-Девятков Дмитрий Кириллович
Место рождения
Дата рождения26.10.1858 ст.
Дата смерти21.04.1918 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1858 ст.
Бракосочетание
05.02.1892 ст.
Рождение ребёнка
24.06.1896 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
05.07.1899 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1901 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
11.04.1907
Сын: Девятков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1908 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна
Смерть
21.04.1918 ст.
От кровоизлияния в мозг.