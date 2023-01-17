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Семёнов-Девятков Дмитрий Кириллович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

26.10.1858 ст.

Дата смерти

21.04.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1858 ст.

Отец: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

Мать: Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
05.02.1892 ст.

Жена: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1896 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.07.1899 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1901 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1907

Сын: Девятков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1908 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
21.04.1918 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От кровоизлияния в мозг.
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