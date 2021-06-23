Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

06.03.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.07.1857 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Наталья Кирилловна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1858 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Дмитрий Кириллович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1861 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Павел Кириллович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Гудкова-Белякова (Семёнова-Девяткова) Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Немирова (Семёнова-Девяткова) Вера Кирилловна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кулакова (Семёнова-Девяткова) Ольга Кирилловна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Семёнов-Девятков Николай Кириллович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Семёнова-Девяткова Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
06.03.1911 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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