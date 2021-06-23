Семёнова-Девяткова Евгения Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти06.03.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Семёнова-Девяткова Наталья Кирилловна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич
Сын: Семёнов-Девятков Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич
Сын: Семёнов-Девятков Павел Кириллович
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич
Дочь: Гудкова-Белякова (Семёнова-Девяткова) Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич
Дочь: Немирова (Семёнова-Девяткова) Вера Кирилловна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич
Дочь: Кулакова (Семёнова-Девяткова) Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич
Сын: Семёнов-Девятков Николай Кириллович
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич
Дочь: Семёнова-Девяткова Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Кирилл Дмитриевич