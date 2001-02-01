Девятков (Семёнов-Девятков) Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девятков (Семёнов-Девятков) Николай Дмитриевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

11.04.1907

Дата смерти

01.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1907

Отец: Семёнов-Девятков Дмитрий Кириллович

Мать: Семёнова-Девяткова Лидия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
?.08.1933

Жена: Девяткова Зоя Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.12.1935

Сын: Девятков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Девяткова Зоя Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Награда
13.03.1969
Москва, город федерального значения Москва
Герой Социалистического Труда
Награда
1986
Москва, город федерального значения Москва
Золотая медаль им. А.С.Попова
Смерть
01.02.2001
Москва, город федерального значения Москва
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