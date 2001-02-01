Девятков (Семёнов-Девятков) Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1907
Дата смерти01.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1907
Бракосочетание
?.08.1933
Жена: Девяткова Зоя Васильевна
Рождение ребёнка
21.12.1935
Сын: Девятков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Девяткова Зоя Васильевна
Награда
13.03.1969
Герой Социалистического Труда
Награда
1986
Золотая медаль им. А.С.Попова
Смерть
01.02.2001