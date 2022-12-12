Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1822 ст.
Бракосочетание
Около 1847
Бракосочетание
25.10.1850 ст.
Рождение ребёнка
21.01.1853 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Василий Александрович
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1854 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Николай Александрович
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
?.07.1856
Дочь: Семёнова-Девяткова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1858 ст.
Дочь: Волкова Анна Александровна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Семёнов-Девятков Александр Александрович
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Семёнов-Девятков Павел Александрович
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачёва Надежда Александровна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна
Смерть
Неизвестно