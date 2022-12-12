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Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

12.08.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1800 г.р.

Жена

1830 г.р.
1834 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1822 ст.

Отец: Семёнов-Девятков Дмитрий Ильич

Мать: Семёнова-Девяткова Наталья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1847

Жена: Семёнова-Девяткова Евдокия Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
25.10.1850 ст.

Жена: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1853 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Василий Александрович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1854 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Николай Александрович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.07.1856

Дочь: Семёнова-Девяткова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.01.1858 ст.

Дочь: Волкова Анна Александровна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Семёнов-Девятков Павел Александрович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачёва Надежда Александровна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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