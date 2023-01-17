Семёнов-Девятков Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
06.09.1896 ст.
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
28.06.1900 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Борис Павлович
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
18.01.1903 ст.
Дочь: Семёнова-Девяткова Кира Павловна
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
30.10.1904 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Георгий Павлович
Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Алексеевна
Смерть
После 1937