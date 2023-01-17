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Семёнов-Девятков Павел Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1937

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Мать: Семёнова-Девяткова Людмила Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
06.09.1896 ст.

Жена: Семёнова-Девяткова Лидия Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.08.1898 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1900 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Борис Павлович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.01.1903 ст.

Дочь: Семёнова-Девяткова Кира Павловна

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1904 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Георгий Павлович

Мать ребёнка: Семёнова-Девяткова Лидия Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
После 1937
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