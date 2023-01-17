Семёнова-Девяткова (Смирнова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Девяткова (Смирнова) Людмила Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Смирнов Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
25.10.1850 ст.

Муж: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.01.1853 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Василий Александрович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1854 ст.

Сын: Семёнов-Девятков Николай Александрович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.07.1856

Дочь: Семёнова-Девяткова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.01.1858 ст.

Дочь: Волкова Анна Александровна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Семёнов-Девятков Александр Александрович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Семёнов-Девятков Павел Александрович

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лихачёва Надежда Александровна

Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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