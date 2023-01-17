Семёнова-Девяткова (Смирнова) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Смирнов Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1850 ст.
Рождение ребёнка
21.01.1853 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Василий Александрович
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.05.1854 ст.
Сын: Семёнов-Девятков Николай Александрович
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.07.1856
Дочь: Семёнова-Девяткова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
31.01.1858 ст.
Дочь: Волкова Анна Александровна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1859
Рождение ребёнка
1865
Сын: Семёнов-Девятков Феодосий Александрович
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Семёнов-Девятков Павел Александрович
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лихачёва Надежда Александровна
Отец ребёнка: Семёнов-Девятков Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно